Ресурс Bellingcat выпустил расследование, посвященное тому, что как журналисты ФАН год назад разоблачили провокации сотрудницы CNN Клариссы Уорд в ЦАР. Издание, спонсируемое США, умалчивает, что операцию западного СМИ спланировали в ЦРУ.

Журналисты американского телеканала прибыли в Центральноафриканскую Республику в 2019 году для того, чтобы работать над фейками, направленными против России. Подобные фальсификации - один из основных инструментов, которым орудуют США, пытаясь оправдать вторжение в другое государство. В Вашингтоне тогда вынашивали планы по созданию в ЦАР почвы для нагнетания дальнейших гражданских волнений. Соединенные Штаты хотели таким образом решить сразу две задачи - спровоцировать очередную революцию за рубежом и при этом скомпрометировать Москву.

Федеральное агентство новостей вывело все фейковые "сенсации" CNN на чистую воду. Журналисты CNN во время поездки в ЦАР предлагали местным жителям прочитать заготовленный текст с антироссийскими тезисами, обещая заплатить 100 долларов.

Вашингтон даже спустя год после громкого разоблачения своих действий в ЦАР продолжает выставлять виноватой во всем Россию. Если США так много оправдываются и не могут забыть о материале российских журналистов, значит, задело за живое, констатирует ФАН.