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Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО
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2:01   21 Августа 2020
Политика

"Задело за живое": ФАН о реакции спецслужб США на расследование по CNN

"Задело за живое": ФАН о реакции спецслужб США на расследование по CNN

Ресурс Bellingcat выпустил расследование, посвященное тому, что как журналисты ФАН год назад разоблачили провокации сотрудницы CNN Клариссы Уорд в ЦАР. Издание, спонсируемое США, умалчивает, что операцию западного СМИ спланировали в ЦРУ.

Журналисты американского телеканала прибыли в Центральноафриканскую Республику в 2019 году для того, чтобы работать над фейками, направленными против России. Подобные фальсификации - один из основных инструментов, которым орудуют США, пытаясь оправдать вторжение в другое государство. В Вашингтоне тогда вынашивали планы по созданию в ЦАР почвы для нагнетания дальнейших гражданских волнений. Соединенные Штаты хотели таким образом решить сразу две задачи - спровоцировать очередную революцию за рубежом и при этом скомпрометировать Москву.

Федеральное агентство новостей вывело все фейковые "сенсации" CNN на чистую воду. Журналисты CNN во время поездки в ЦАР предлагали местным жителям прочитать заготовленный текст с антироссийскими тезисами, обещая заплатить 100 долларов.

Вашингтон даже спустя год после громкого разоблачения своих действий в ЦАР продолжает выставлять виноватой во всем Россию. Если США так много оправдываются и не могут забыть о материале российских журналистов, значит, задело за живое, констатирует ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #bellingcat #фан #цар

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