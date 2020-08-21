Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального

Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального

 Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО

Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

 МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии

МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии
Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального

Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального

 Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО

Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

 МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии

МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии
1:30   21 Августа 2020
Общество

Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального

Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального

Правоохранители осмотрели личные вещи блогера Алексея Навального на предмет сохранения частиц отравляющего вещества на них. Об этом сообщает ФАН.

Личные вещи Навального, в которых он был на борту самолета Томск — Москва, были осмотрены и опечатаны при понятых. Источника заражения среди них найдено не было.

Понятой по имени Иван сообщил, что каких-либо нарушений установлено не было, все было произведено в рамках закона. По его словам, сначала правоохранители хотели изъять вещи, но адвокаты Навального заявили, что речь шла только об осмотре, а не об изъятии.

Иван пришел в больницу, чтобы поддержать Навального. Его попросили стать понятым, отмечает ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#навальный #отравление #понятой

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...