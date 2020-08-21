Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального

Правоохранители осмотрели личные вещи блогера Алексея Навального на предмет сохранения частиц отравляющего вещества на них. Об этом сообщает ФАН.

Личные вещи Навального, в которых он был на борту самолета Томск — Москва, были осмотрены и опечатаны при понятых. Источника заражения среди них найдено не было.

Понятой по имени Иван сообщил, что каких-либо нарушений установлено не было, все было произведено в рамках закона. По его словам, сначала правоохранители хотели изъять вещи, но адвокаты Навального заявили, что речь шла только об осмотре, а не об изъятии.

Иван пришел в больницу, чтобы поддержать Навального. Его попросили стать понятым, отмечает ФАН.