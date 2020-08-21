Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

Исключительно западные кураторы могут быть интересантами в отравлении блогера Алексея Навального. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян.

Симптомы Навального походят на отравление психодислептиком — оксибутиратом. Окружение блогера отмечает, что тот давно употребляет антидепрессанты.

Гаспарян в беседе с "НьюИнформ" заявляет, что Навальный мало кому интересен с такой точки зрения. По его мнению, его могли отравить только западные кураторы — чтобы сделать из него "сакральную жертву", которая отвлечет внимание России от пограничных стран.

Эксперт уверен, что западные силы таким методом хотят "подогреть" оппозицию и обострить ситуацию на мировой арене.