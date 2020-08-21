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Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

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0:58   21 Августа 2020
Политика

Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

Исключительно западные кураторы могут быть интересантами в отравлении блогера Алексея Навального. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян.

Симптомы Навального походят на отравление психодислептиком — оксибутиратом. Окружение блогера отмечает, что тот давно употребляет антидепрессанты.

Гаспарян в беседе с "НьюИнформ" заявляет, что Навальный мало кому интересен с такой точки зрения. По его мнению, его могли отравить только западные кураторы — чтобы сделать из него "сакральную жертву", которая отвлечет внимание России от пограничных стран.

Эксперт уверен, что западные силы таким методом хотят "подогреть" оппозицию и обострить ситуацию на мировой арене.

"Дать оппозиции символ, объявить санкции, устроить «дело Скрипаля-2", — заявил Гаспарян.

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #запад #отравление

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