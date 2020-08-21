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МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии
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Гаспарян заявил, что Навального могли отравить только западные кураторы

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 МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии

МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии
0:26   21 Августа 2020
Политика

МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии

МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии

Турецкая сторона инициировала переговоры между своим министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались конфликты в Сирии и Ливии.

Телефонные переговоры состоялись 20 августа. Министры обсудили мирное разрешение конфликта в Сирии и подтвердили готовность России и Турции поддерживать работу Конституционного комитета в Женеве по этому направлению, сообщается на сайте МИД РФ. Государства будут и дальше сотрудничать для предотвращения новых выступлений террористов в регионе.

Также министры обсудили ситуацию в Ливии. Была подчеркнута важность следования решениям, принятых на Берлинской конференции в январе этого года, а также резолюции Совбеза ООН.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #ливия #мид рф #сергей лавров #мид турции

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