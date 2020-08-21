МИД Турции инициировал переговоры с Лавровым по Сирии и Ливии

Турецкая сторона инициировала переговоры между своим министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались конфликты в Сирии и Ливии.

Телефонные переговоры состоялись 20 августа. Министры обсудили мирное разрешение конфликта в Сирии и подтвердили готовность России и Турции поддерживать работу Конституционного комитета в Женеве по этому направлению, сообщается на сайте МИД РФ. Государства будут и дальше сотрудничать для предотвращения новых выступлений террористов в регионе.

Также министры обсудили ситуацию в Ливии. Была подчеркнута важность следования решениям, принятых на Берлинской конференции в январе этого года, а также резолюции Совбеза ООН.