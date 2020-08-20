Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО

Россия в состоянии свести к нулю силы НАТО, которые альянс концентрирует в районе Калининграда, об этом пишет китайское издание Sohu, приводя мнение местных военных аналитиков.

Как отмечают китайские эксперты, Североатлантический альянс во главе с США продолжает давить на Россию, следя за ее военными кораблями в Балтийском и Северном море, проводя военные учения в Польше и Литве, направляя истребители американских ВВС и ВМС в разведывательные полеты над Черным морем и так далее.

«Ясно одно: происходит военное окружение России, постоянное сжатие сил США и НАТО вокруг границ РФ», — говорится в статье.

При этом китайские эксперты уверены, что Россия готова дать достойный отпор.

Военно-воздушные силы России в ответ на недружественные действия НАТО усиливают Калининград – свой форпост в самой западной точке страны, где Москва размещает новейшие истребители Су-57.

Эти истребители-невидимки, которые способны быстро ликвидировать вражеские истребители в целевой зоне, в сочетании с наземными войсками позволят российским ВВС свести к нулю военный потенциал НАТО вокруг Калининграда. Особенно это касается Военно-воздушных сил НАТО, подчеркивают китайские эксперты.

О том, что Россия возлагает на свои передовые истребители большие надежды, отмечают аналитики, говорит тот факт, что не так давно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично осмотрел линию по производству Су-57, которая находится в Амуре на Комсомольском авиазаводе.