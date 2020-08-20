Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО

Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО

 Штаб Навального: Соболь виновата в огромных долгах ФБК

Штаб Навального: Соболь виновата в огромных долгах ФБК
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Цеков: Навального могли сделать "жертвой" в интересах Запада

Цеков: Навального могли сделать "жертвой" в интересах Запада

 Отравление Навального может помочь ему уйти от ответственности в суде

Отравление Навального может помочь ему уйти от ответственности в суде
Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО

Китайские СМИ рассказали о военном ответе России на усиление НАТО

 Штаб Навального: Соболь виновата в огромных долгах ФБК

Штаб Навального: Соболь виновата в огромных долгах ФБК
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Цеков: Навального могли сделать "жертвой" в интересах Запада

Цеков: Навального могли сделать "жертвой" в интересах Запада

 Отравление Навального может помочь ему уйти от ответственности в суде

Отравление Навального может помочь ему уйти от ответственности в суде
23:16   20 Августа 2020
Общество

Штаб Навального: Соболь виновата в огромных долгах ФБК

Штаб Навального: Соболь виновата в огромных долгах ФБК

Ответственность за долги ФБК и случившееся с блогером Алексеем Навальным переложили на юриста Любовь Соболь.

Сотрудники так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который признан иноагентом в РФ, набросились на свою коллегу с обвинениями. Ей приписывают вину за отравление блогера и основателя ФБК Алексея Навального. По словам некоторых из представителей штаба, именно она стоит за огромными долгами фонда.

Утром 20 августа стало известно о госпитализации Алексея Навального. Самочувствие блогера ухудшилось в самолете, летевшем из Томска. Навальный был доставлен в реанимацию БСПМ № 1.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#навальный #фбк #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...