Штаб Навального: Соболь виновата в огромных долгах ФБК

Ответственность за долги ФБК и случившееся с блогером Алексеем Навальным переложили на юриста Любовь Соболь.

Сотрудники так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который признан иноагентом в РФ, набросились на свою коллегу с обвинениями. Ей приписывают вину за отравление блогера и основателя ФБК Алексея Навального. По словам некоторых из представителей штаба, именно она стоит за огромными долгами фонда.

Утром 20 августа стало известно о госпитализации Алексея Навального. Самочувствие блогера ухудшилось в самолете, летевшем из Томска. Навальный был доставлен в реанимацию БСПМ № 1.