Цеков: Навального могли сделать "жертвой" в интересах Запада

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с iReactor выразил мнение, что история с "отравлением" блогера Алексея Навального была создана режиссерами, чтобы создать образ "сакральной жертвы" для Запада.

В четверг утром стало известно, что в Омске экстренно приземлился пассажирский самолет, рейсом Томск — Москва. Причиной стало плохое самочувствие человека на борту, которым оказался Алексей Навальный, блогер и основатель Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом в РФ. Его госпитализировали в омскую больницу.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила о намеренном отравлении российского оппозиционера. По ее словам, перед вылетом он пил кофе. Команда Навального настояла на транспортировке в Европу, но пока это невозможно из-за его тяжелого состояния. Врачи пока не установили, от чего самочувствие блогера ухудшилось. Предположительно — оксибутират.

Член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что сейчас важно понять кто его "отравил" и для чего это было нужно. Не исключено, что сами друзья Навального, которые к слову также выпивали напиток за столом, могли сделать из Навального "жертву". Этот образ сильно излюблен на Западе и сейчас, в преддверии суда по делу о клевете, это наиболее благоприятный сценарий для основателя ФБК.

Более того, парламентарий сомневается в том, что Навальный нуждается в "эвакуации" за рубеж. Качественное лечение "отравившегося" оппозиционера там никому не интересно.