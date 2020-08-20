Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

То ужасное состояние, в котором сейчас находится недостроенный ракетный крейсер «Украина», олицетворяет собой истинное лицо украинских властей и всего государства, в честь которого был назван корабль.

Об этом в своем Telegram-канале своим подписчикам рассказал украинский политик Алексей Журавко, который выложил там же фотографии разрушенного, ржавого недостроенного крейсера, который стал ненужным Военно-морским силам страны.

«Вот так выглядит сегодня вся Украина», — подписал фотографии Журавко.

По его словам, Министерство обороны Украины уже сообщило государственному концерну «Укроборонпром», что ВМС страны больше не нуждаются в недостроенном ракетном крейсере и считают нецелесообразным его достраивать.

«Вот смотришь на эти фото и понимаешь — это Украина (без кавычек). И скоро они признаются: государство разрушено, строить нецелесообразно», — рассуждает политик.

При этом он отметил, что вся эта ситуация наилучшим образом демонстрирует лицо нынешних властей Украины и всего государства.

«Страна под названием «независимая Украина, как тонущий корабль, идет на дно», — печально заключил Журавко.

Напомним, закладка ракетного крейсера «Украина» была произведена 2320 лет назад, еще при существовании СССР. Но с 1990 года корабль так и не был достроен, он остается на территории Николаевского судостроительного завода, где постепенно ржавеет и разрушается. В конце концов украинские власти приняли решение отправить его в металлолом.