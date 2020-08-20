Вассерман объяснил как обойти водную блокаду Крыма с помощью Кубани

Самым быстром и простым способом обеспечить Крым пресной водой в условиях объявленной Украиной водной блокады является прокладка гибких труб, которые соединят полуостров с рекой Кубань, которая протекает по материковой части России.

Такую идею в эфире радио «Аврора» высказал известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, который отметил, что в своих рассуждениях опирался на аналитику своего коллеги и друга Нурали Латыпова.

По мнению Вассермана, гибкие трубы из России доставят в Крым кубанскую воду по дну Черного моря.

«Большие системы водоснабжения не из жестких труб и больших каналов, а из толстостенных, но пластмассовых, пленочных труб, не из жесткой конструкции, а из гибкой пленки. Такую гибкую трубу можно проложить по Черному, а не Азовскому морю, потому что оно намного глубже», — отметил аналитик.

Вода в Крым могла бы подаваться из нижнего течения реки Кубань, при этом особенности дна Черного моря позволяют проложить трубы на глубине 15 метров и обезопасить их таким образом от случайных повреждений или диверсий со стороны Украины. Именно поэтому труб должно быть несколько, чтобы водоснабжение полуострова не прерывалось даже в случае повреждения одной из них.

«Положить такие трубы несложно. Их можно прямо на борту судна трубоукладчика сваривать из пленки, наматывая в несколько слоев. Таким образом можно обеспечить Крым водой из нижнего течения Кубани практически в любых количествах, — отметил Вассерман. — Правда, вода в низовьях любой реки довольно грязная, но все это поддается технической организации».

При этом публицист напомнил, что та вода, которая поступала в Крым с украинской территории до блокады, подавалась из нижнего течения Днепра, то есть тоже не была чистой, но после очистки она использовалась в сельском хозяйстве.

Напомним, Украина перекрыла поставку электроэнергии, воды и других ресурсов в Крым после того, как полуостров в 2014 году по результатам всенародного голосования принял решение вернуться в состав России. Киев не признал результатов голосования и обвинил Россию в аннексии полуострова, не оставляя при этом надежды вернуть его себе.

Тем временем Россия наладила снабжение Крыма электричеством, водой и продуктами, а также построила и ввела в эксплуатацию Крымский мост, обеспечивающий автомобильное и железнодорожное сообщение. Летом текущего года столица Крыма – Симферополь - начала получать пресную воду по водоводу, проложенному из Тайганского водохранилища.