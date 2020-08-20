Отравление Навального может помочь ему уйти от ответственности в суде

Версия с отравлением учредителя "Фонда по борьбе с коррупцией", который признан в РФ иноагентом, Алексея Навального выгодна в первую очередь для его самого.

Множество фактов складывается в продуманность и спланированность операции по отравлению Навального. Это версия строится на состоянии судебных дел, с которыми у блогера имеются проблемы. Врач Навального сообщил, что его пытались отравить с помощью галлюциногена. Согласно статистике, отравления галлюциногенном очень редки. Об этом пишет ФАН.

Навального хотели отравить "показушно", чтобы об этом узнали, как можно больше людей, его смерть не входила в планы отравителей. Эта пиар-акция была направлена на дискредитацию российских властей или для создания из Навального "сакральной жертвы", такая версия выгодна его коллегам для обвинений государства.

Самая очевидное объяснение, конечно же, "самоустранение" для возможного бегства в Европу, чтобы уйти от судебных разбирательств, ожидающих Навального в России. По такому же сценарию в прошлом году в Европу бежал Петр Верзилов. Сегодня, когда границы закрыты, единственным возможным вариантом для блогера остается бегство "для лечения" в Европу.