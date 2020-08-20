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22:01   20 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40

Если проект Е40, предполагающий прокладку водного пути из Балтийского моря в Черное в обход России, будет реализован, повышенному радиационному риску могут подвергнуться 28 миллионов украинцев.

Как пишет в четверг, 20 августа, издание «ПолитПазл», проблема прокладки нового водного пути через территорию Украины заключается в том, что он должен пройти через Полесье и через Чернобыльскую зону.

И, если строительные работы в Полесье могут нанести необратимый ущерб окружающей среде, то углубление дна реки Припять создадут радиационную угрозу для миллионов людей.

Ранее украинская компания «Соби» заявила, что работы по углублению дна Припяти уже начались. Строителям предстоит расширить реку до 35 метров, и задать по всей ее протяженности глубину дня не менее 1,6 метра. Однако на территории Чернобыльской зоны, где протекает Припять, до сих пор фиксируется повышенный радиационный фон, а дноуглубительные работы на реке Припять, которая впадает в Днепр, поставят под угрозу миллионы жизней.

Украина приступила к созданию водного пути Е40

Проведенный французской неправительственной организацией Association pour le Contrôle de la Radioactivite dans l’Ouest анализ радиоактивности показал, что этот риск в случае проведения работ по углублению дна будет реальным для восьми миллионов человек, которые пьют днепровскую воду, и для еще 20 миллионов человек, питающихся продуктами, которые орошаются водой из Днепра.

Помимо французских экспертов, об опасности углубления Припяти заявил и директор украинского Института Гидробиологии Национальной академии наук Сергей Афанасьев. Он считает, что в этом случае речные воды неизбежно будут заражены радионуклидами.

Однако, киевские власти не беспокоятся о том, как на ничего не подозревающих украинцах отразится их авантюра с проектом Е40, и уже приступили к его реализации.

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Автор: Александр Люблинский
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