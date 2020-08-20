Инцидент с Навальным позволит МИД Англии "воскресить"старые дела

МИД Великобритании одним из первых отреагировало на экстренную госпитализацию активиста Алексея Навального в Омске. Профессор МГУ Андрей Манойло нашел объяснение интересу Лондона к здоровью одиозного блогера.

Британцы могут воспользоваться случаем с госпитализацией Навального, чтобы "воскресить" дело Скрипалей. Произошедший в 2018 году инцидент стал для Лондона неким брендом, который он продолжит раскручивать. Об этом Манойло рассказал журналистам издания "Экономика сегодня".

"Это отнюдь не случайность, что Великобритания первой отреагировала на это дело. Тут есть два основных момента. Во-первых, это дело Скрипалей и все, что с ним связано", — уверен эксперт.

Манойло отметил любопытную закономерность в международной политике Лондона, напомнив о деле Литвиненко. Он считает "коронкой" британцев химико-отравительную тему. Реформа ОЗХО позволила Лондону в обход Совбеза ООН обвинять другие страны в совершении подобных преступлений.

В четверг, 20 августа, Навальному стало плохо на борту самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Активиста с предварительным диагнозом отравления доставили в отделение токсикореанимации омской больницы. Сейчас он находится в коме, на аппарате ИВЛ. Нарколог Олег Стеценко считает, что Навальный мог отравиться наркотическим веществом-психодислептиком.