ФАН: кандидаты "Умного голосования" бросили Навального в трудную минуту

Поддерживаемая так называемым "Умным голосованием" КПРФ проигнорировала госпитализацию блогера Алексея Навального, потому что он им "больше не нужен", считает телеведущий Владимир Соловьев.

КПРФ сотрудничала с главой признанным иноагентом "Фондом борьбы с коррупцией" во время выборов в Мосгордуму в прошлом году. Их кандидаты получили поддержку "Умного голосования" Навального. Однако в трудную минуту блогер не получил в свой адрес соболезнований со стороны коммунистов.

Соловьев в беседе с Федеральным агентством новостей предположил, что в КПРФ проигнорировали госпитализацию Навального, поскольку у них появилось расхождение в идеях, и блогер стал им "больше не нужен".

"У него ( у Навального) нет идеологии. Ему наплевать — коммунист или не коммунист", — отметил телеведущий.

Соловьев пожелал блогеру поскорее восстановить здоровье, несмотря на их противоположные убеждения в политике. Сейчас Навальному важно выздороветь, чтобы восстановить картину произошедшего, добавил собеседник ФАН.

Инцидент произошел утром 20 августа. Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего рейсом Томск — Москва. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске. Блогера госпитализировали в реанимацию. По предварительной информации, Навальный мог отравиться оксибутиратом.