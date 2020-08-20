Макаренко: Никому в России невыгодно отравление Навального

В России никому не выгодно отравление блогера Алексея Навального, считает политик и общественный деятель Эрнест Макаренко. По его словам, публичные предположения о намеренном отравлении Навального стали манипуляцией общественным мнением. Об этом глава муниципального округа Ново-Переделкино в Москве заявил в комментарии «Политике Сегодня».

«Кто и заинтересован в его устранении, так это его коллеги или хозяева, которые им же управляют, для того, чтобы сделать из него сакральную жертву режима и говорить, какой в России ужас. Нашему государству совершенно не выгодны ни с какой стороны никакие проблемы со здоровьем Навального. Поэтому если и есть отравление, то искать интересантов стоит точно не со стороны нашего государства», — объясняет Макаренко.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter заявила, что вина за отравление блогера «пусть даже и косвенно» лежит на руководстве страны.

Макаренко предположил, что причины тяжелого состояния блогера довольно прозаичны: ранее сообщалось об употреблении Навальным алкоголя и антидепрессантов — такой «микс» мог вызвать симптомы, с которыми госпитализировали основателя ФБК (признана иноагентом в России).

«Скорее всего, здесь совокупность каких-то других причин. К тому же, появилась информация, что он пил самогон, возможно, принимал какие-то препараты. Я думаю, что все эти версии [о намеренном отравлении] рассыпятся, когда окончательно будет [дано] какое-то медицинское заключение и выздоровление Навального, как я предполагаю. Как это было уже не раз: и Владимир Кара-Мурза тогда заболевал, и другие наши известные оппозиционеры — с кем только это не происходило. Тогда тоже кричали про отравление. Но ничего, выяснилось, что это совершенно другие проблемы, не имеющие ничего общего с криминалом. Я надеюсь, что то же самое выяснится про Навального и он поправится», — поделился Макаренко.

Что же касается тех, кому отравление Навального пошло «на руку», здесь очевидны интересы западных политиков, рассуждает эксперт.

«А вот то, что уже и Ангела Меркель, и Эмманюэль Макрон (последний предложил политическое убежище семье блогера – прим.ред.) заявили про Навального, только лишний раз подтверждает, что те люди, которые заинтересованы в любых происшествиях с Навальным и те, которые представляют государства, манипулирующие этим оппозиционером для дестабилизации внутри России, сами себя раскрыли. Настолько откровенно это сегодня проявилось», — заключил политик.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего утром 20 августа из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Блогера доставили БСМП №1. Сейчас его состояние стабилизировалось.

По данным источника «Политики Сегодня» в правоохранительных органах, есть подозрения, что причиной плохого самочувствия Навального стал оксибутират натрия. Он включен список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.