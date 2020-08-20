iReactor: Twitter перестал быть свободной социальной сетью

Американская социальная сеть Twitter поступает незаконно, не позволяя людям находить в поисковике аккаунты RT и Sputnik. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич. Он уверен, что американцы занимаются цензурой альтернативного источника информации.

По словам члена Совета Федерации, социальные сети США создают все условия, чтобы как можно меньше людей смогли получить доступ к правдивому и проверенному контенту. Клинцевич подчеркнул, что RT и Sputnik имеют высокий рейтинг доверия и говорят правду. Они обозревают события, которые происходят в Российской Федерации и мире, пишет iReactor.

"Эти два информационных агентства являются для них самым страшным оружием, потому что сегодня США и коллективный Запад взяли на вооружение оружие "фейк", – уверен Франц Клинцевич.

Специалист считает, что высокий уровень должностного лица является главным аргументом в распространении недостоверной информации и ложных фактов. Именно такие люди чаще всего и запускают фейк в общество. Проблема также заключается и в том, что за разоблачение ложных данных мошенник отделывается незначительным штрафом. Франц Клинцевич уверен, что за подобные проступки нужно ужесточать наказания.