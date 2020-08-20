Хазин: только у России России есть отчётливый образ будущего

Тот образ будущего, который Россия уже давно предъявила миру, может обеспечить экономический рост не только ей самой, Украине и Белоруссии, но и всем бывшим союзным республикам, даже странам Прибалтики.

Об этом в своей статье для информагентства «Аврора» рассуждает российский экономист Михаил Хазин, отмечая, что, кроме России, в мире сейчас нет ни одной страны, которая имела бы отчетливый образ будущего.

По его словам, сейчас целые страны со всеми своими гражданами рискуют опоздать вписаться в те концепции, которые реализуют центральные силы, или создать собственный путь развития.

Самым ярким и актуальным примером страны без такой модели развития, а значит и без образа будущего, сейчас является Белоруссия, жители которой протестуют на улицах, так как просто не знают, чего хотят в будущем.

Стоящие у истоков этих митингов и подпитывающие их прозападные силы, пишет экономист, прикрываются идеями демократии, правами человека и общечеловеческими ценностями, но на самом деле готовят для всех стран без собственного образа будущего, в том числе и для Белоруссии, цифровой концлагерь. И теперь периферийные государства, которые раньше еще имели шанс стать частью глобального либерального проекта не на самых последних ролях, ждет только либеральная диктатура.

«Вместе с тем, именно Россия уже давно предъявила миру свой образ будущего, основой которой может стать Евразийская валютная зона. На данный момент именно полноценная реализация этого проекта может обеспечить стремительный экономической рост не только России, но и всем странам бывшего СССР, — пишет Хазин в своей статье. — В случае успеха этой модели, даже страны Прибалтики, не говоря уже об Украине и Белоруссии, сами захотят получить свой шанс на будущее в новом союзе».

Свой шанс на будущее эти страны могут получить только от России, так как объединенный запад им его уже не даст, подчеркивает экономист.

Экономический кризис нарастает, старые элиты слабеют, и в этих условиях, по мнению эксперта, уже скоро Европа будет не в состоянии содержать страны-сателлиты, а Соединенные Штаты Америки не смогут поддерживать у себя приемлемый уровень жизни.