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20:37   20 Августа 2020
Армия

Сирийские боевики продолжают развивать антироссийскую кампанию в соцсетях

Сирийские боевики продолжают развивать антироссийскую кампанию в соцсетях

Сирийские боевики в социальных сетях вновь пытаются раскручивать антироссийскую кампанию. Об этом написал руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Недавно российские ВКС уничтожили завод по производству ударных беспилотников и боеприпасов запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибской зоне деэскалации. Взрыв от авиаудара российских военных было видно на большом расстоянии, поскольку на заводе на тот момент находилось более 60 БПЛА, свыше 4 тонн боеприпасов и взрывчатых веществ, пишет ФАН.

В этот же день в анонимном Telegram-канале появился пост, где на фото видно облако от взрыва на фоне палаточного городка в районе города Харанбуш. Ракурс специально был подобран с расчетом на то, что пользователи предположат нанесение авиаудара российскими военными не по складу террористов, а по лагерю беженцев.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #рф #боевики #провокации

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