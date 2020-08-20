Сирийские боевики продолжают развивать антироссийскую кампанию в соцсетях

Сирийские боевики в социальных сетях вновь пытаются раскручивать антироссийскую кампанию. Об этом написал руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Недавно российские ВКС уничтожили завод по производству ударных беспилотников и боеприпасов запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибской зоне деэскалации. Взрыв от авиаудара российских военных было видно на большом расстоянии, поскольку на заводе на тот момент находилось более 60 БПЛА, свыше 4 тонн боеприпасов и взрывчатых веществ, пишет ФАН.

В этот же день в анонимном Telegram-канале появился пост, где на фото видно облако от взрыва на фоне палаточного городка в районе города Харанбуш. Ракурс специально был подобран с расчетом на то, что пользователи предположат нанесение авиаудара российскими военными не по складу террористов, а по лагерю беженцев.