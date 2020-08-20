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20:37   20 Августа 2020
Происшествия

Полицейские в Стамбуле напали на горожанку из-за отсутствия защитной маски

Полицейские в Стамбуле напали на горожанку из-за отсутствия защитной маски

Турецкие полицейские напали на девушку из-за отсутствия у нее защитной медицинской маски. Инцидент произошел в Стамбуле в четверг, 20 августа.

Сотрудники правоохранительных органов остановили на улице Стамбула местную жительницу Рану Б., поскольку она шла со спущенной на подбородок маской. Полицейские пригрозили ей штрафом, а в ответ на ее возражения, стали угрожать девушке поездкой в участок. После того как горожанка развернулась, чтобы уйти, правоохранители схватили ее и пытались надеть наручники, пишет ФАН.

Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором видно, как полицейский резко поднимает девушку и перебрасывает на асфальт.

Ролик уже разлетелся по Сети и вызвал волну возмущения у общественности. Губернатор Стамбула в свою очередь заявил, что сотрудники полиции, совершившие нападение, уже отстранены от службы.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Турции на сегодня составляет 253 тысяч человек и растет с каждым днем. Однако даже такие жестокие методы борьбы с нераспространением COVID-19, как действия полицейских по отношению к жительнице Стамбула, не смогут снизить печальную статистику.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #полиция #COVID-19

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