Политолог Гайдай рассказал о провале Зеленского на Юго-Востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, за избрание которого проголосовало население в юго-восточных регионах Украины, продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, рассказал политолог Валентин Гайдай.

На выборах 2019 года в Украине Зеленского поддержали именно в этих частях страны в надежде на урегулирование президентом гражданского вооруженного конфликта между Киевом и Донбассом, продолжающегося с момента смены власти на Украине в 2014 году.

Именно юго-восточные регионы Украины, по большей части, русскоязычные. Там электорат выступает за нормализацию отношений с Россией, прекращение обстрела непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик и нормальный диалог с ними.

«Мы должны понимать, что власть за неполные полгода проиграла монополию на поддержку на Юго-Востоке Украины – там, где её ядерный электорат. Потому что, я хочу напомнить, что хоть Зеленский и «Слуга народа» побеждали и в центре, севере и частично на западе Украины, но именно ядерный электорат Зеленского и «Слуга народа» – это Юго-Восток», — отметил Гайдай в ходе пресс-конференции, передает «ПолитНавигатор».

С отсутствием гуманитарных действий со стороны Зеленского и связана стремительно исчезающая поддержка президента в юго-восточных регионах Украины, уверен политолог.

В апрельском докладе Центра политической конъюнктуры отмечалось, что оттепели в отношениях России и Украины так и не произошло, несмотря на надежды части электората, проголосовавшего за Зеленского весной 2019 года. Позиция по присоединению Крыма к России после референдума у нынешнего украинского президента не менее агрессивная, чем и у прошлого. Исходя из этого, стабилизация дипломатических отношений между Москвой и Киевом в ближайшее время вряд ли возможна, а нормализация и вовсе практически исключена, констатировали в ЦПК.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук охарактеризовал политику Зеленского в отношении Донбасса как «топтание на том же поле, которое ничего не принесло Петру Порошенко». По его мнению, отправка Зеленским миротворцев ООН на Донбасс является только попыткой успокоить международное сообщество, но не решить проблему.