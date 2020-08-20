Мосгорсуд принял решение отказать в регистрации "Открытой России"

Московский городской суд отказал признанной нежелательной в РФ организации "Открытой России" в регистрации.

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу организации на решение первой инстанции, которое вынесли еще в ноябре 2019 года. "Открытая Россия" оспаривала решение Министерства юстиции РФ от июня прошедшего года.

Ранее известный журналист Владимир Соловьев во время своей программы "Соловьев Live" рассказал, какие выплаты получают представители организации от беглого олигарха Михаила Ходорковского. Сообщается, что нынешние руководители "Открытой России" получают по 3500 американских долларов ежемесячно.