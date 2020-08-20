"Без него будет скучно": Пригожин объяснил готовность помочь Навальному

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выразил готовность оплатить лечение блогера Алексея Навального. Об этом 20 августа рассказал сам предприниматель.

Глава признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) в четверг попал в омскую больницу после экстренной посадки самолета. Блогер летел из Томска в Москву, но из-за плохого самочувствия его госпитализировали. Сейчас Навальный находится в коме.

Согласно данным источника Федерального агентства новостей (ФАН), Навальный мог отравиться оксибутиратом. Также есть информация, что он более месяца принимает антидепрессанты.

Корреспондент ФАН связался с петербургским бизнесменом, чтобы узнать, как он относится к новостям о госпитализации главы ФБК. Пригожин вызвался оплатить лечение Навального.

"Потому что без него будет скучно. И я надеюсь, что Госдеп США пришлет нам еще одного такого же. Нового", — рассказал бизнесмен.

Коллеги Навального из ФБК предполагают, что его могли отравить. Однако, как уточнил источник ФАН, в организации в эту версию никто не верит.