Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко рассказал, что 40 лет мечтал увидеть москвичей в масках

Онищенко рассказал, что 40 лет мечтал увидеть москвичей в масках

 Смена поколений: ЗРС «Антей-4000» перехватит любую цель

Смена поколений: ЗРС «Антей-4000» перехватит любую цель
Политолог Гайдай рассказал о провале Зеленского на Юго-Востоке Украины

Политолог Гайдай рассказал о провале Зеленского на Юго-Востоке Украины

 Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины

Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины
iReactor: Twitter перестал быть свободной социальной сетью

iReactor: Twitter перестал быть свободной социальной сетью

 Россия и Китай не позволят США «протащить» санкции для Ирана через ООН

Россия и Китай не позволят США «протащить» санкции для Ирана через ООН
Онищенко рассказал, что 40 лет мечтал увидеть москвичей в масках

Онищенко рассказал, что 40 лет мечтал увидеть москвичей в масках

 Смена поколений: ЗРС «Антей-4000» перехватит любую цель

Смена поколений: ЗРС «Антей-4000» перехватит любую цель
Политолог Гайдай рассказал о провале Зеленского на Юго-Востоке Украины

Политолог Гайдай рассказал о провале Зеленского на Юго-Востоке Украины

 Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины

Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины
iReactor: Twitter перестал быть свободной социальной сетью

iReactor: Twitter перестал быть свободной социальной сетью

 Россия и Китай не позволят США «протащить» санкции для Ирана через ООН

Россия и Китай не позволят США «протащить» санкции для Ирана через ООН
19:44   20 Августа 2020
Происшествия

Навальный мог инсценировать отравление, чтобы избежать тюремного срока

Навальный мог инсценировать отравление, чтобы избежать тюремного срока

Блогера Алексея Навального госпитализировали накануне судебного процесса по делу о клевете. Таким образом, его "отравление" могло быть инсценировано, чтобы сократить риски получения реального срока.

Рассмотрение дела Навального было запланировано на 24 августа. По данным следствия, блогер оскорбил своим высказыванием ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный уже не раз прибегал к затягиванию разбирательства. Будучи юристом, он знает все необходимые процедуры для этого, передает "ПолитЭксперт".

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил судно в аэропорту Омска. Блогера госпитализировали в реанимацию. Медики предположили, что у пострадавшего острое отравление психодислептиками. Нарколог рассказал, что по свойствам эти вещества похожи на ЛСД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#тюрьма #навальный #отравление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...