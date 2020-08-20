Навальный мог инсценировать отравление, чтобы избежать тюремного срока

Блогера Алексея Навального госпитализировали накануне судебного процесса по делу о клевете. Таким образом, его "отравление" могло быть инсценировано, чтобы сократить риски получения реального срока.

Рассмотрение дела Навального было запланировано на 24 августа. По данным следствия, блогер оскорбил своим высказыванием ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный уже не раз прибегал к затягиванию разбирательства. Будучи юристом, он знает все необходимые процедуры для этого, передает "ПолитЭксперт".

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил судно в аэропорту Омска. Блогера госпитализировали в реанимацию. Медики предположили, что у пострадавшего острое отравление психодислептиками. Нарколог рассказал, что по свойствам эти вещества похожи на ЛСД.