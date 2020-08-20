Смена поколений: ЗРС «Антей-4000» перехватит любую цель

Зенитную ракетную систему «Антей-4000» впервые представят на форуме «Армия-2020». Ее производитель — концерн «Алмаз-Антей», — утверждает, что на выставке продемонстрируют пусковую установку, пуско-заряжающую установку и управляемые зенитные ракеты.

Этот ЗРК — несколько измененный вариант установки С-300В4, который пойдет на экспорт. Средство противовоздушной обороны предназначено для охраны важных военных объектов от баллистических ракет и аэродинамических средств.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин пояснил, что сейчас Россия находится на стадии смены поколений зенитно-ракетных систем. И «Антей-4000» в этом случае не единственная новинка.

«Появился комплекс С-400 «Триумф» на колесном шасси для защиты объектов, и есть новое поколение машин, которые должны прикрывать движущиеся войска на марше. Появление комплекса «Антей-4000» говорит о том, что у нас идет развитие не только позиционных систем ПВО, но и тех, которые будут защищать войсковые соединения в полевых условиях», — рассказал Литовкин в эфире радио Sputnik.

Однако же в «Антее-4000» примечательны гусеничные шасси, позволяющие установке встроиться в один ряд с танками и бронетранспортерами, оперативно передвигаясь в любом направлении. Дальность ракет у этого ЗРК увеличена, как и высота поражения. Это средство ПВО способно перехватывать любые цели противника — и беспилотные летательные аппараты, и баллистические ракеты.

Наиболее популярным отечественным ЗРК является С-400. Пока неизвестно, сможет ли «Антей-4000» снискать славу своего предшественника, однако же оборонную эффективность С-400 признают на международном уровне.

Более того, именно эту установку оценили некоторые союзники США по НАТО: так решение Турции о закупке российских систем ПВО стало камнем преткновения в турецко-американских отношениях. С-400 по времени развертывания в три раза быстрее своего американского «конкурента» ЗРК «Patriot», по дальности ракет российская установка в два раза превосходит западного «собрата».

Что же касается других вариантов ЗРК, уходящих на экспорт, то установки «Панцирь-С1» приобрела у России зимой Сербия. По словам министра обороны страны, такие комплексы в регионе единственные: они действуют в малом радиусе и предназначены для защиты небольших военно-государственных объектов. Локационную систему «Панциря» модернизировали для быстрой идентификации и перехвата мини-беспилотников и активно используют в ВС РФ: один из «Панцирей» защищает российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало и о других новых образцах военной техники, которые будут продемонстрированы публике на форуме «Армия-2020». Среди них высокоманевренные и легкие автомобили-багги «Тигр» и «Стрела», зарекомендовавшие себя в спецназе, ВДВ, штурмовых и разведывательных частях.

Также ожидается показ подводной лодки «Сервал» с воздухонезависимым двигателем. Как сообщили в петербургском бюро машиностроения «Малахит», разработка принципиально отличается от моделей, что были на вооружении у ВМФ РФ до этого. Анонсирована возможность подлодки находится под водой на протяжении месяца, однако же дата, когда разработка выйдет в производство, не определена. К показу на форуме готовится демонстрационная версия.