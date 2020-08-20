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19:30   20 Августа 2020
Общество

Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

Среди участников любого массового протеста есть те, для кого конфликты - смысл жизни, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Он отметил, что участие в беспорядках в Белоруссии для таких людей может перерасти в нечто большее и опасное, и государство должно следить за этим. Мирные массовые акции пресекать не надо, но все виновные в применении насилия к сотрудникам милиции должны быть привлечены к уголовной ответственности, подчеркнул Цветков в беседе с Nation News.

По его словам, во всех массовых акциях протеста есть внешнее вмешательство. Координаторы всегда наблюдают, провоцируют и отрабатывают технологии, считает общественник. Технологи и провокаторы в Белоруссии сыграли свою роль в стычках с милицией, а также в расширении числа участников и территорий протеста, заключил специалист.

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Автор: Кристина Мокроусова
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