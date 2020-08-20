Летчик-космонавт рассказал , как устраняют утечки на МКС

На Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха. Экипаж: россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди — изолируется на три дня в российском модуле «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет», — сообщили в госкорпорации, отметив, что решение принято совместно с американской стороной.

Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко в беседе с «Политикой Сегодня» удивился решению изолировать людей на борту МКС.

«Не понятно, почему в этом случае изолировать экипаж. Он изолируется, если происходит утечка аммиака. Тогда экипаж как правило уходит в российский сегмент, потому что теплообменник только у американцев и течь может только у них. При разгерметизации никакой изоляции не требуется», — объяснил космонавт.

Корниенко добавил, что устранение проблем с утечкой занимает не так много времени.

«Обычно это решается намного быстрее: перекрывается американский и российский сегмент, и мы ищем какой модуль течет. Только на это время экипаж закрывают на одной стороне люка, — рассказал герой РФ. — Негерметичность ищется элементарно, мы это репетируем на Земле. Негерметичность, пожар и течка аммиака – вот три внештатные ситуации, которые от зубов отскакивают».

Летчик-космонавт Андрей Борисенко также заверил, что эта ситуация не должна вызывать опасений. Жизни наших космонавтов ничего не угрожает.

«Вообще абсолютно герметичных объектов не существует. Везде всегда бывают микроутечки. Для того, чтобы их компенсировать на станциях существует запас воздуха. Если дело доходит до внештатной ситуации, то применяются различные методы парирования. Есть целый алгоритм их преодоления, в том числе по разгерметизации в зависимости от скорости утечки», — объяснил он «Политике Сегодня».

Одной из причин разгерметизации может быть попадание метеорита или фрагмента космического мусора, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Предыдущая утечка была обнаружена 30 августа 2018 года.