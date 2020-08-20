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20:31   20 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины

Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский так и не понял причин, по котором страна в 2014 году потеряла Крым, и поэтому для его возвращения предлагает какие-то нереализуемые варианты.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал сенатор от Государственного Совета Крыма Сергей Цеков, комментируя идею Владимира Зеленского превратить Херсонскую область в «бриллиант украинского юга», чтобы побыстрее «вернуть Крым».

«Крым… обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее», — убежден Зеленский.

Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины

По словам члена Международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, «абсолютно поверхностные, не глубокие» слова Зеленского являются словами «не государственного человека, а человека, сидящего за столом в компании».

У Херсонской области, добавил сенатор, учитывая общий упадок Украины, просто нет никаких шансов стать «бриллиантом», так как в годы украинской независимости Херсон оставался периферийной территорией, которая не получала вообще никакого внимания от Киева

«Все это выглядит весьма смешно и лишний раз подчеркивает, что Зеленский не является человеком, который не разбирается в процессах, происходящих на Украине, — отметил Цеков. — Он глубоко не понимает ту ситуацию, которая сложилась с Крымом, а также почему Киев его потерял».

Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины

Именно Крым, считает сенатор, и является тем «бриллиантом», который теперь сможет успешно развиваться в составе России. И у него гораздо больше возможностей переманить к себе жителей Херсонской области, чем наоборот.

«Никаких шансов у Херсона переманить Крым к себе нет. Граждане этого региона сейчас мечтают жить так же, как это делают крымчане. Я уверен, что придет даже время, когда Украина будет стремиться к России, — подчеркнул Цеков в заключение. — Это случится гораздо быстрее, чем те планы, которые рисует Зеленский перед гражданами Украины».

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Автор: Александр Люблинский
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