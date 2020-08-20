Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский так и не понял причин, по котором страна в 2014 году потеряла Крым, и поэтому для его возвращения предлагает какие-то нереализуемые варианты.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал сенатор от Государственного Совета Крыма Сергей Цеков, комментируя идею Владимира Зеленского превратить Херсонскую область в «бриллиант украинского юга», чтобы побыстрее «вернуть Крым».

«Крым… обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее», — убежден Зеленский.

По словам члена Международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, «абсолютно поверхностные, не глубокие» слова Зеленского являются словами «не государственного человека, а человека, сидящего за столом в компании».

У Херсонской области, добавил сенатор, учитывая общий упадок Украины, просто нет никаких шансов стать «бриллиантом», так как в годы украинской независимости Херсон оставался периферийной территорией, которая не получала вообще никакого внимания от Киева

«Все это выглядит весьма смешно и лишний раз подчеркивает, что Зеленский не является человеком, который не разбирается в процессах, происходящих на Украине, — отметил Цеков. — Он глубоко не понимает ту ситуацию, которая сложилась с Крымом, а также почему Киев его потерял».

Именно Крым, считает сенатор, и является тем «бриллиантом», который теперь сможет успешно развиваться в составе России. И у него гораздо больше возможностей переманить к себе жителей Херсонской области, чем наоборот.