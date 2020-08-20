Сенатор Цеков отмел шансы Херсонской области стать «бриллиантом» Украины
Украинский президент Владимир Зеленский так и не понял причин, по котором страна в 2014 году потеряла Крым, и поэтому для его возвращения предлагает какие-то нереализуемые варианты.
Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал сенатор от Государственного Совета Крыма Сергей Цеков, комментируя идею Владимира Зеленского превратить Херсонскую область в «бриллиант украинского юга», чтобы побыстрее «вернуть Крым».
«Крым… обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее», — убежден Зеленский.
По словам члена Международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, «абсолютно поверхностные, не глубокие» слова Зеленского являются словами «не государственного человека, а человека, сидящего за столом в компании».
У Херсонской области, добавил сенатор, учитывая общий упадок Украины, просто нет никаких шансов стать «бриллиантом», так как в годы украинской независимости Херсон оставался периферийной территорией, которая не получала вообще никакого внимания от Киева
«Все это выглядит весьма смешно и лишний раз подчеркивает, что Зеленский не является человеком, который не разбирается в процессах, происходящих на Украине, — отметил Цеков. — Он глубоко не понимает ту ситуацию, которая сложилась с Крымом, а также почему Киев его потерял».
Именно Крым, считает сенатор, и является тем «бриллиантом», который теперь сможет успешно развиваться в составе России. И у него гораздо больше возможностей переманить к себе жителей Херсонской области, чем наоборот.
«Никаких шансов у Херсона переманить Крым к себе нет. Граждане этого региона сейчас мечтают жить так же, как это делают крымчане. Я уверен, что придет даже время, когда Украина будет стремиться к России, — подчеркнул Цеков в заключение. — Это случится гораздо быстрее, чем те планы, которые рисует Зеленский перед гражданами Украины».