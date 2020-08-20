Онищенко рассказал, что 40 лет мечтал увидеть москвичей в масках

Второй волны коронавируса в России осенью не будет, но возможен сезонный рост заболеваемости. Об этом заявил депутат Госдумы, главный санитарный врач РФ (1996-2013 гг), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот» на тему «Безопасна ли вакцина от коронавируса?».

Депутат Госдумы подчеркнул, что, прежде всего, врачи начнут прививать от гриппа. Наибольшее внимание следует уделить людям в группе риска - пожилым людям и детям.

«Нам нужно ответственно к подойти к вакцинации. Давайте не будем паниковать. Никаких пресловутых вторых волн и цунами не ожидается, потому что их нет в эпидемиологии. Есть такое понятие, как эпидемический подъем заболеваемости. Будет активизация гриппа и коронавируса в новом сезоне, но никакой второй волны не будет», — заверил Онищенко.

Доктор медицинских наук призвал не боятся делать прививки и еще раз напомнил, что вакцинация — процесс добровольный и бесплатный.

«В нашей сегодняшней практике есть закон, в котором говорится, что государство взяло на себя ответственность проводить добровольную вакцинацию на основе информированного согласия населения. Не надо пугать, что будут скручивать руки. Не будет этого», — заверил спикер.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Она получила название «Гам-КОВИД-Вак», будет выпускаться под торговой маркой «Спутник V».

По мнению Геннадия Онищенко, информационная атака западных СМИ в сторону российской вакцины никак не отразилась на мотивации граждан привиться. Депутат Госдумы отметил, что нынешнее поколение более ответственно относится к своему здоровью.

«На смену старшему поколению приходит совершенно другое – поколение совершенно других россиян. Оно мотивировано. Оно понимает, что от него многое зависит. Эти люди понимают и знают цену своему здоровью. В советские времена общество было социально-инфантильным. Мы знали, что нас всегда обязаны вылечить, привить, все сделать. А мы будем жить, как хотим. Сегодня это другие люди», — делится своим мнением участник онлайн-эфира.

Пандемия коронавируса привнесла в жизнь россиян зачатки культуры гигиены, отметил бывший главный санитарный врач. За рубежом людей не приходится заставлять соблюдать требования индивидуальной защиты во время подъема какого-либо заболевания. Россияне начали следовать нормам только в этом году.

«Я впервые увидел в Москве людей в масках. Я 40 лет об этом мечтал. Мы все знаем, что нужно мыть руки. Нам в гены это вложили, но никто не делает это, как положено. Так же и с масками», — сетует спикер.

20 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов объявили о том, что пострегистрационные клинические испытания российской вакцины охватят 40 тысяч человек. Они начнутся со следующей недели.

Срок применения вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» составляет полгода. Об этом сказано в инструкции по медицинскому применению. Побочными эффектами от препарата могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции.