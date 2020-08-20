Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

"Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом) на время болезни Алексея Навального могут возглавить истеричные Кира Ярмыш и Любовь Соболь, об этом заявил экс-юрист фонда Виталий Серуканов.

Серуканов обратил внимание, что и пресс-секретарь ФБК, и юрист ведут себя после госпитализации Навального крайне непрофессионально и распространяют слухи и домыслы. Но, скорее всего, именно им и предстоит руководить ФБК, пока нет Навального, говорит Серуканов.

"Сейчас у них истерика, страх, они будут придумывать версии и сами же пугаться этих версий", — цитирует его Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также Серуканов не исключил, что на это время в ФБК случится дележка полномочий, хотя в целом в фонде амбиций стать руководителем нет ни у кого. Кроме того, возможно обострение старых конфликтов, например между Соболь и Иваном Ждановым, который является управленцем лишь в техническом смысле. Остальные "руководители" находятся за границей, например, Леонид Волков и Роман Рубанов. Серуканов призвал сотрудников ФБК сделать упор на спасении Навального и пожелал бывшему начальнику скорейшего выздоровления.

Ранее источник ФАН в ФБК сообщил, что Навальный больше месяца сидел на антидепрессантах, о чем знали в его окружении.