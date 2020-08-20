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19:15   20 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

Продукция, выпускаемая запорожским заводом «Мотор Сич», оказалась не в состоянии конкурировать с аналогами западного производства.

Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал учредитель-партнер консалтинговой компании ТОВ «АВІАПЛАН», эксперт в области авиастроения Евгений Трескунов.

По его словам, производство авиационных двигателей в наше время стало очень доходным бизнесом и не удивительно, что в этой области существует серьезная конкуренция, которая заставляет производителей всего мира постоянно развивать технологии и создавать все боле современные и совершенные силовые агрегаты.

«Сегодня выпускаются двигатели пятого поколения, в которых учтены высочайшие экологические характеристики в совокупности с экономическими (минимальный расход топлива + максимальная тяга + более длительный срок эксплуатации и межремонтный ресурс)»,  — отметил Трескунов.

Межремонтный ресурс, по его словам, является очень важной характеристикой. Например, западные производители заявляют, что их двигателям четвертого и пятого поколения плановый капитальный ремонт потребуется через 8-9 лет с начала эксплуатации, в то время как продукция украинского завода «Мотор Сич» не может похвастаться подобными показателями. Украинские моторы при равном количестве налетов нуждаются в ремонте уже через 2-3 года эксплуатации, поэтому их использование является финансово невыгодным.

Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

Помимо этого, мировые производители имеют и другие конкурентные преимущества. Например, рынок запчастей и сервис техобслуживания. Двигатели разных модификаций, произведенные компаниями Boeing или Airbus, могут в короткие сроки пройти капремонт в одной из более тысячи контор, а «Мотор Сич», вместо ремонта предлагает замену двигателя. Также слабой стороной украинского производителя является и отсутствие возможности оперативно доставить необходимые запчасти.

Все это указывает на то, что запорожский завод со своими двигателями просто не может конкурировать с западными производителями.

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Автор: Александр Люблинский
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