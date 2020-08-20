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18:36   20 Августа 2020
Общество

Причиной комы Навального мог стать бесконтрольный прием антидепрессантов

Причиной комы Навального мог стать бесконтрольный прием антидепрессантов

Совмещение антидепрессантов с алкогольными и энергетическими напитками могло повлиять на состояние блогера Алексея Навального. Такое мнение высказал врач-психиатр Олег Аронович.

Сейчас глава признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) пребывает в коме в одном из омских медучреждений. Источник Федерального агентства новостей подтвердил, что блогер больше месяца сидит на антидепрессантах.

"Если какой-то антидепрессант принят в недопустимой для данного психического состояния дозе, то он может вызвать и отравление, и отравление тяжелой степени, то есть кому", — поделился психиатр Олег Аронович в беседе с изданием "Слово и дело".

Причиной критического состояния Навального могла стать реакция лекарственного средства с энергетиком, уточнил он. Эксперт напомнил, что алкоголь и энергетические напитки при приеме психотропных лекарств категорически противопоказаны.

Врач предположил, что Навальный мог самостоятельно изменять дозировку антидепрессантов. Аронович не исключил, что глава ФБК делал это без контроля врача.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #фбк #аранович

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