Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

 Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву

Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву
Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

 Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе

Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе
Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

 Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции

Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции
Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

 Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву

Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву
Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

 Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе

Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе
Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

 Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции

Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции
18:35   20 Августа 2020
Политика

Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции

Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 21 августа поделится очень важной информацией, которая ознаменует начало "новой эры" для его страны.

Слова турецкого лидера прозвучали на церемонии открытия первого в Турции завода по производству солнечных панелей в Анкаре 19 августа.

Как предполагают СМИ, речь может идти об открытии месторождения природного газа или нефти в Восточном Средиземноморье. По другой версии, Эрдоган может сообщить информацию о вакцине от COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#турция #эрдоган #новая эра

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...