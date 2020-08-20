Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 21 августа поделится очень важной информацией, которая ознаменует начало "новой эры" для его страны.
Слова турецкого лидера прозвучали на церемонии открытия первого в Турции завода по производству солнечных панелей в Анкаре 19 августа.
Как предполагают СМИ, речь может идти об открытии месторождения природного газа или нефти в Восточном Средиземноморье. По другой версии, Эрдоган может сообщить информацию о вакцине от COVID-19.