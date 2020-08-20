Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву

Блогер Алексей Навальный не нужен оппозиции живым. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот». Он напомнил о низком рейтинге Навального (согласно опросам «Левада-центра», блогера поддерживают 3% россиян).

«Навальный нужен оппозиции в качестве сакральной жертвы. Низкий его рейтинг свидетельствует о том, что им нужен новый лидер. Потому что Борис Немцов — фигура неизвестная. Выросло поколение, которое его в роли губернатора или вице-премьера правительства не застала. А Навальный им больше известен, и с этой точки зрения он должен быть замурованным символом сопротивления в замке. Несдающийся и борющийся», — заявил Гаспарян.

Впрочем, по мнению публициста, Алексея Навального нельзя назвать истинным оппозиционером.

«Это же не революция, когда 10 раз в год ездишь отпуск, когда ты выходишь в эфир, а по тебе можно следить о модных трендах. Революционер всегда аскет <...>У Навального уже давно были вождистские замашки: кто не с нами, тот против нас; фюрер всегда прав и так далее», — отметил он.

Гаспарян считает не случайным совпадением то, что происшествие с Навальным случилось на фоне событий в Белоруссии.

«Совершенно очевидно, что Западу не нравится позиция, которую занимает РФ по отношению к Белоруссии и очередным там бархатным революциям. Посмотрите, еще далеко не все наши журналисты узнали об отравлении Навального, а уже New York Times, Washington Post, SNN выкатили монументальные исследования по поводу того, что наш пантеон затравил главного борца за свободу. Тоже не просто так», — высказал свою точку зрения политолог.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, выполняющем рейс из Томска в Москву. Лайнер пришлось экстренно сажать в Омске. Блогера доставили в БСМП №1. По данным источника в правоохранительных органах, самочувствие Навального могло ухудшиться из-за попадания в организм оксибутирата, который является наркотическим веществом.