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18:40   20 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе

Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе

Киев не хочет перемирия в Донбассе, это ясно показали все предыдущие попытки организовать отвод сил от линии соприкосновения.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала политолог Наталья Макеева, комментируя опубликованное на сайте президента Украины сообщение о согласовании еще четырех участков, где планируется провести разведение сил.

«Продолжается режим тишины: на заседании ТКГ (Трехсторонней контактной группы) согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что эти участки соответствуют обновленному плану, предусмотренному коммюнике прошедшего 9 декабря 2019 года в Париже саммита «нормандской четверки, но их точное местоположение не указывается.

Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе

Однако замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, комментируя это сообщение в эфире радио Sputnik, напомнила, что Киев уже неоднократно демонстрировал, что не хочет перемирия в Донбассе. В время всех предыдущих попыток провести развод сил именно украинская сторона саботировала этот процесс.

«В предыдущих случаях на участках разведение по факту не состоялось. В ряде случаев хотя бы была картинка для прессы, как, например, в Петровском в ДНР. А в Золотом в ЛНР даже картинки не делали — в этот населенный пункт сразу зашли непонятно откуда взявшиеся с непонятным статусом радикалы, — напомнила политолог. — В Петровском ВСУ отошли для видимости и тут же зашли обратно. Там было огромное количество техники».

Защитники Донецкой и Луганской народных республик, добавила она, выражают обеспокоенность тем, как украинская сторона укрепляет в регионе свои силы.

Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе

Никто в Киеве не воспринимает нынешнее перемирие в Донбассе всерьез, все происходящее там является формальностью, а в это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) реально укрепляют свои позиции.

«Для защитников народных республик это все очень тревожно выглядит, люди находятся в напряжении, предчувствуя, что все эти подготовительные работы делаются не просто так, а в преддверии новой эскалации конфликта», — подчеркнула эксперт.

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Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #всу #киев #перемирие #отвод войск #украинские силовики

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