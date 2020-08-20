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18:07   20 Августа 2020
Политика

Жириновский рассказал о коммуникабельности Дегтярева

Жириновский рассказал о коммуникабельности Дегтярева

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев является коммуникабельным человеком, который все знает и умеет, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик отметил, что он "знает его изнутри", когда граждане России видят лишь силуэт и фигуру врио главы Хабаровска. По словам Жириновского, он ходил вместе с Дегтяревым в баню, а идея эта принадлежала лидеру ЛДПР.

"Дегтярев коммуникабельный и знает все, умеет все", — заявил политик.

Лидер России Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края после ареста бывшего главы региона Сергея Фургала.

Ранее Жириновский не смог встретиться с Фургалом в Следственном изоляторе "Лефортово", заявив, что его не пустили в камеру, сообщал телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#жириновский #лдпр #дегтярев

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