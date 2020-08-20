Сенатор Клинцевич разоблачил мотивы слухов об "отравлении" Навального

Сторонники блогера Алексея Навального начали раскручивать версию о его отравлении, потому что увидели в этой истории перспективы, считает член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Государство будет реагировать согласно действующему законодательству, так как история с Навальным получила общественный резонанс, рассказал "Экономике сегодня" Франц Клинцевич. Правоохранительные органы уже приступили к работе: будут проверены места, где Навальный ел, а медики сделают все необходимые анализы, добавил сенатор.

Врачи еще не назвали точный диагноз Навального. Есть версия, что он отравился психодислептиками. Нарколог рассказал, что классическим препаратом этого типа является ЛСД.

Сторонники Навального во всю раскручивают версию с отравлением блогера. Фанаты требуют от кофейни, где пострадавший пил чай, выдать им злоумышленника. Такая реакция не удивила Клинцевича. Навальнисты теряют свои позиции, поэтому используют любые возможности, чтобы удержаться на плаву.

"Их деятельность уходит в песок, и они полностью дискредитировали себя, поэтому они рассмотрели в этой истории новые перспективы", — заявил Клинцевич.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске. Блогера госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.