Украинский политик назвал саботажем действия правительства страны

Лидер украинской партии «За майбутнє» или «За будущее» Игорь Палица заявил, что новый кабинет министров работает уже полгода, но страна так и не увидела детального плана развития экономики. Кроме этого, политик считает разрушительными планы правительства по масштабной приватизации государственных предприятий.

По его словам, сейчас правительство планирует создать свободные экономические зоны на востоке страны. Однако задача Киева делать привлекательными для инвестиций не отдельные регионы, а всю страну.

«Украинцев пытаются убедить, что экономику спасет тотальная распродажа стратегических госпредприятий. Премьер-министр заявил, что хочет оставить под контролем государства только 300 из 3000 таких объектов государственной собственности. Это политика саботажа. Это разрушение страны. Завтра так называемые инвесторы просто бросят эти предприятия на произвол судьбы, получив с них то, что им нужно», — считает Игорь Палица.

Политик считает, что Украине необходимо идти другим путем — реформировать государственные компании, обеспечить качественный менеджмент, создать рабочие места и сделать национальные предприятия прибыльными.

«Нынешнее правительство не знает, как это сделать. И вместо восстановления собственной экономики он ходит по миру с протянутой рукой в ​​поисках кредитов», — написал Игорь Палица в Facebook.

Лидер партии «За будущее» объяснил, что с сентября 2019 года, когда начал работать новый состав правительства, государственный долг увеличился на 3,1 млрд долларов, а на 1 июля 2020 года достиг рекорда — 85 млрд долларов. Более того, если в 2019 году правительство Украины заимствовало для нужд бюджета 409,8 млрд грн, а в 2020 планирует позаимствовать уже 642,7 млрд грн, то в 2021 страна достигнет абсолютный рекорд заимствований — 744,9 млрд грн.

Игорь Палица выступает за восстановление украинской промышленности и призывает отстаивать экономический патриотизм — реальную и системную поддержку отечественного бизнеса. По его мнению, для преодоления кризиса у украинцев есть все ресурсы — профессионализм и политическая воля.