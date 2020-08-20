Нападки на российскую вакцину от COVID-19 обсудили в «Патриоте»

С того момента, как Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, западные СМИ и сторонники антироссийского курса не устают рассказывать о «вреде» отечественного лекарства и опасности самой вакцинации. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, почему общественность так сильно волнует вопрос безопасности прививки от COVID-19.

«Всемирная организация здравоохранения и вовсе внесла отказ людей от вакцинации в топ-5 самых больших угроз для здоровья всего человечества. Эта проблема никак не связана с коронавирусом, это просто вопрос любой вакцинации. Но могу сказать, что за последние годы в России по этому поводу проводят очень большую работу», — заявил Менделевич.

По словам доктора медицинских наук, в прошлом году вакцинацию от гриппа прошло более половины населения России — это «очень серьезные и хорошие цифры», заметил Менделевич. Информационные атаки против нашей вакцины со стороны Запада и антироссийских СМИ парламентарий объяснил старым изречением:

«На войне, как на войне. Мир впервые столкнулся с таким заболеванием в своей истории, мы вначале не понимали, как лечить людей. И вакцину нам приходилось разрабатывать с нуля. И до сих пор много вопросов: будет ли вторая волна коронавируса, учитывая, что осень – это время других респираторных инфекций? Огромное количество вопросов, на которые, к сожалению, ни у кого нет ответов. И на фоне этого регистрация первой вакцины – это правильный шаг. Мы уже можем ее применять».

Главная цель лекарства от COVID-19 – это безопасность медиков. Менделевич обратил внимание, что те здоровые люди, которые до сих пор сражаются с коронавирусом на передовой, не должны подвергаться опасности. Также спикер отметил работников образования, которые начнут учить школьников и студентов с 1 сентября, и различных сотрудников сферы услуг, контактирующих с людьми.

Пандемия коронавируса обнажила проблему так называемых «антипрививочников» — людей, которые выступают против любых видов вакцинации. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый восьмой россиянин не видит смысла в прививках. Менделевич увидел в этой статистике «недоработку» СМИ и российского правительства.

«Это мы с вами не дорабатываем. Нужно объяснять. Нужно максимально подробно рассказывать людям, что такое вакцинация и прививки. Нужно говорить правду, в том числе, к чему может это привести. Никого заставлять не имеют право. В нашей стране вакцинация добровольная. Но даже если человек согласился, его перед этим необходимо внимательно обследовать и выяснить, нет ли у него каких-то противопоказаний и отклонений. Медики это делают, но об этом мало знают люди», — сказал парламентарий.

Менделевич напомнил, что вакцинация от вируса гриппа началась уже в августе. Однако одновременное введение двух лекарств строго запрещено. Это прописано в инструкции к вакцине, но очень много людей пренебрегают этими рекомендациями, полагает доктор медицинских наук.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Разработка специалистов института имени Гамалеи уже находится на последнем этапе испытаний: если он пройдет успешно, начнется массовое производство. Добровольцами на первых двух фазах выступили военнослужащие.

Сейчас коронавирусом заражено 20,5 миллиона человек по всему миру. «Политика Сегодня» уже писала, как Запад отреагировал на появление российской вакцины. Критику из-за океана министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил страхом конкуренции.