Врачи омской больницы: Ярмыш и Васильева дезинформируют СМИ

Приближенные Алексея Навального не могут определиться, чего они пытаются добиться от врачей, сообщает источник в омской больнице, знакомый с ситуацией.

Они постоянно отвлекают медиков от работы и предлагают перевезти Навального, находящегося в коме, в московские или немецкие клиники. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 объяснил приближенным блогера, что решение о транспортировке пациента в таком состоянии может быть принято только на врачебном консилиуме.

Также собеседник издания отметил, что информация, которую сторонники Навального распространяют в СМИ, не является достоверной: главврач принял прибывшую в Омск Юлию Навальную и ввел ее в курс дела. Кроме того, в присутствии супруги пациента была проведена видеоконференция с федеральными врачами и специалистами, которые подтвердили правильность действий омских коллег.

В порядке исключения из правил Юлии Навальной позволили пройти в реанимацию, чтобы лично увидеть супруга. Во время беседы с врачами женщина ничего не требовала и получила всю актуальную на данный момент информацию о состоянии блогера. Ярмыш и Васильевой действительно не предоставляли никакой информации, так как они не являются родственниками Навального.