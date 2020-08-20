Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог и автоэксперт усомнились в реальной отмене транспортного налога

Политолог и автоэксперт усомнились в реальной отмене транспортного налога

 Нападки на российскую вакцину от COVID-19 обсудили в «Патриоте»

Нападки на российскую вакцину от COVID-19 обсудили в «Патриоте»
Латвийские политики пожелали обменять память о Дудаеве на вакцину от COVID

Латвийские политики пожелали обменять память о Дудаеве на вакцину от COVID

 Автоэксперт Баканов: транспортный налог в России себя изжил

Автоэксперт Баканов: транспортный налог в России себя изжил
Предвыборное обострение: зачем СМИ в США пишут о «российском вмешательстве»

Предвыборное обострение: зачем СМИ в США пишут о «российском вмешательстве»

 Россия останется газовым партнером для Турции

Россия останется газовым партнером для Турции
Политолог и автоэксперт усомнились в реальной отмене транспортного налога

Политолог и автоэксперт усомнились в реальной отмене транспортного налога

 Нападки на российскую вакцину от COVID-19 обсудили в «Патриоте»

Нападки на российскую вакцину от COVID-19 обсудили в «Патриоте»
Латвийские политики пожелали обменять память о Дудаеве на вакцину от COVID

Латвийские политики пожелали обменять память о Дудаеве на вакцину от COVID

 Автоэксперт Баканов: транспортный налог в России себя изжил

Автоэксперт Баканов: транспортный налог в России себя изжил
Предвыборное обострение: зачем СМИ в США пишут о «российском вмешательстве»

Предвыборное обострение: зачем СМИ в США пишут о «российском вмешательстве»

 Россия останется газовым партнером для Турции

Россия останется газовым партнером для Турции
17:24   20 Августа 2020
Происшествия

Экс-помощника Трампа арестовали в Нью-Йорке за мошенничество

Экс-помощника Трампа арестовали в Нью-Йорке за мошенничество

Бывший помощник главы США Стивен Бэннон, а также три американца арестованы на основании обвинений в мошенничестве. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорка.

"Бэннон предстанет сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка", — добавили в заявлении.

Также уточняется, что экс-советник главы США Дональда Трампа арестован на основании обвинений в присвоении крупных денежных средств доноров, передает ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #нью-йорк #трамп #бэннон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...