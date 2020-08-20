Экс-помощника Трампа арестовали в Нью-Йорке за мошенничество

Бывший помощник главы США Стивен Бэннон, а также три американца арестованы на основании обвинений в мошенничестве. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорка.

"Бэннон предстанет сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка", — добавили в заявлении.

Также уточняется, что экс-советник главы США Дональда Трампа арестован на основании обвинений в присвоении крупных денежных средств доноров, передает ТАСС.