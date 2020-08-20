ОНФ пообещал решить проблему мусорной свалки в Коми

Жители Коми жалуются на мусорные свалки, образовывающиеся на территории республики. Руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Иванова побывала в проблемных местах и пообещала добиться решения этого вопроса.

Рядом с поселком Кожва, где были обнаружены редкие реликтовые растения, образовалась мусорная свалка. Инспектор Елена Иванова, убедившись в масштабах проблемы, пообещала добиться рекультивации на этой территории.

"Те объемы, которые сейчас расположены на территории их населенного пункта, впечатляют. И эти вопросы экологической безопасности без внимания оставлять нельзя", — приводит слова Ивановой Федеральное агентство новостей.

Живописная природа Республики Коми наряду с уникальными представителями флоры оказалась в опасности из-за небрежности со стороны людей. По сообщениям местных жителей, свалки продолжают появляться на территории республики, несмотря на запрет выкидывать здесь любой мусор.