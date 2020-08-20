«Единая Россия» приготовила для страны американскую мечту

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал «жилищный» блок одним из основных в Народной программе партии на выборах 2021 года в Госдуму. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросам жилищного строительства.

Политик добавил, что приоритетным направлением станет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), в котором, как показали социологические опросы, нуждается большое число россиян. Так, чтобы удовлетворить их спрос, в ближайшие пять лет необходимо построить порядка трех миллионов одноквартирных домов.

Зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия») отметил, что заявление Медведева следует рассматривать пока только как «тезис», а говорить о реальности воплощения проекта в жизнь нужно после того, как он приобретет форму.

«Этот вопрос всегда был для нас актуальным. Людям в любом случае комфортнее жить в своем доме, зачем им многоэтажки? К 2024 году мы должны вытянуть цифру строительства в 120 млн кв. метров жилья в год. Из них порядка 40 млн — ИЖС. Вполне реально. Две трети пойдет на индивидуальное жилье, а остальное — на многоквартирное», — объяснил Качкаев в беседе с «Политикой Сегодня».

Дмитрий Медведев также отметил, что наиболее эффективно разработать программу можно на основании предпочтений жителей страны.

«Мы должны собрать как можно больше предложений граждан — а их, безусловно, будет много. На их основе будет сформировано наше видение, как эффективно осуществлять жилищную политику и комплексное развитие территорий в стране», — сказал политик.

Комментируя действенность выбранной партией стратегии, политтехнолог Алена Август заметила, что «квартирный вопрос» всегда был и остается одной из самых горячих тем среди населения.

«Мы помним, что еще Воланд (герой романа Булгакова «Мастер и Маргарита» — прим.ред.) говорил о том, что "квартирный вопрос" нас всех испортил и всех объединяет. Тема сама по себе выигрышная», — не сомневается эксперт.

Вместе с тем, собеседница ПС отметила, что важно не только пообещать гражданам новое жилье, но и правильно донести до них информацию. Эксперт обратила внимание на то, что с каждым годом россияне становятся все более критичными по отношению к «Единой России». Поэтому депутатам следует с полной серьезностью отнестись к заявленным целям.

«Все мы понимаем, что доверие к единороссам и чиновникам, к сожалению, тает, как снег летом. Чего бы хорошего не было обещано, к сожалению, верится в это с трудом. Очень важно, чтобы само по себе это предложение достаточно быстро и эффективно обросло проектами. Чтобы это не осталось на уровне мифических заявлений и обещаний всем всеобщего блага и счастья», — подчеркивает политтехнолог.

Август добавила, что у «Единой России» есть все возможности, чтобы удовлетворить потребности россиян в жилищном вопросе, однако депутатам важно оценить собственные силы и воздержаться от голословных обещаний.

«У "ЕР" есть для этого все ресурсы. Это широкий пул работающих в этой области, широкий пул экспертов, возможностей проведения стратегических сессий и разработки проектов и их принятия. Если действительно это предложение будет обустроено практическими выкладками, тогда веры в это будет больше. Успеет ли это сделать "ЕР"? Это вопрос. Надо было подготовиться заранее», — заключила спикер.

Надежды на решение жилищного вопроса уже оборачивались провалом. Единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1986 году пообещал, что к 2000 году каждая советская семья получит отдельную квартиру или дом. Тогда была принята Государственная программа СССР «Жилье-2000».

За четыре года было возведено 650 миллионов квадратных метров. Однако после распада СССР темпы строительства замедлились. За последующие десять лет в эксплуатацию ввели только лишь 38% от объемов, предусмотренных программой — 380 млн кв. метров жилья.