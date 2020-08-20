Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

 Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву

Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву
Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

 Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе

Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе
Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

 Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции

Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции
Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

Причастные к атакам на милицию должны быть наказаны: Цветков о протестах в Минске

 Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву

Гаспарян: оппозиции выгодно сделать из Навального сакральную жертву
Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

Авиаэксперт объяснил, почему двигатели «Мотор Сич» проигрывают конкуренцию

 Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе

Наталья Макеева назвала признаки новой эскалации на Донбассе
Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

Соболь и Ярмыш могут начать борьбу за власть после ЧП с Навальным

 Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции

Эрдоган заявил о начале "новой эры" для Турции
18:46   20 Августа 2020
Россия

«Единая Россия» приготовила для страны американскую мечту

«Единая Россия» приготовила для страны американскую мечту

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал «жилищный» блок одним из основных в Народной программе партии на выборах 2021 года в Госдуму. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросам жилищного строительства.

Политик добавил, что приоритетным направлением станет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), в котором, как показали социологические опросы, нуждается большое число россиян. Так, чтобы удовлетворить их спрос, в ближайшие пять лет необходимо построить порядка трех миллионов одноквартирных домов.

Зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия») отметил, что заявление Медведева следует рассматривать пока только как «тезис», а говорить о реальности воплощения проекта в жизнь нужно после того, как он приобретет форму.

Эксперты оценили возможности Медведева построить дома россиянам

«Этот вопрос всегда был для нас актуальным. Людям в любом случае комфортнее жить в своем доме, зачем им многоэтажки? К 2024 году мы должны вытянуть цифру строительства в 120 млн кв. метров жилья в год. Из них порядка 40 млн — ИЖС. Вполне реально. Две трети пойдет на индивидуальное жилье, а остальное — на многоквартирное», — объяснил Качкаев в беседе с «Политикой Сегодня».

Дмитрий Медведев также отметил, что наиболее эффективно разработать программу можно на основании предпочтений жителей страны.

«Мы должны собрать как можно больше предложений граждан — а их, безусловно, будет много. На их основе будет сформировано наше видение, как эффективно осуществлять жилищную политику и комплексное развитие территорий в стране», — сказал политик.

Комментируя действенность выбранной партией стратегии, политтехнолог Алена Август заметила, что «квартирный вопрос» всегда был и остается одной из самых горячих тем среди населения.

Эксперты оценили возможности Медведева построить дома россиянам

«Мы помним, что еще Воланд (герой романа Булгакова «Мастер и Маргарита» — прим.ред.) говорил о том, что "квартирный вопрос" нас всех испортил и всех объединяет. Тема сама по себе выигрышная», — не сомневается эксперт.

Вместе с тем, собеседница ПС отметила, что важно не только пообещать гражданам новое жилье, но и правильно донести до них информацию. Эксперт обратила внимание на то, что с каждым годом россияне становятся все более критичными по отношению к «Единой России». Поэтому депутатам следует с полной серьезностью отнестись к заявленным целям.

«Все мы понимаем, что доверие к единороссам и чиновникам, к сожалению, тает, как снег летом. Чего бы хорошего не было обещано, к сожалению, верится в это с трудом. Очень важно, чтобы само по себе это предложение достаточно быстро и эффективно обросло проектами. Чтобы это не осталось на уровне мифических заявлений и обещаний всем всеобщего блага и счастья», — подчеркивает политтехнолог.

Август добавила, что у «Единой России» есть все возможности, чтобы удовлетворить потребности россиян в жилищном вопросе, однако депутатам важно оценить собственные силы и воздержаться от голословных обещаний.

«У "ЕР" есть для этого все ресурсы. Это широкий пул работающих в этой области, широкий пул экспертов, возможностей проведения стратегических сессий и разработки проектов и их принятия. Если действительно это предложение будет обустроено практическими выкладками, тогда веры в это будет больше. Успеет ли это сделать "ЕР"? Это вопрос. Надо было подготовиться заранее», — заключила спикер.

Надежды на решение жилищного вопроса уже оборачивались провалом. Единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1986 году пообещал, что к 2000 году каждая советская семья получит отдельную квартиру или дом. Тогда была принята Государственная программа СССР «Жилье-2000».

Эксперты оценили возможности Медведева построить дома россиянам

За четыре года было возведено 650 миллионов квадратных метров. Однако после распада СССР темпы строительства замедлились. За последующие десять лет в эксплуатацию ввели только лишь 38% от объемов, предусмотренных программой — 380 млн кв. метров жилья.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Каролина Зулкарнаева
#россия #медведев #единая россия #ижс #жилищная сфера

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...