Россия и Китай не позволят США «протащить» санкции для Ирана через ООН

Президент США Дональд Трамп 19 августа заявил, что США намерены вернуть санкции в отношении Ирана. За несколько дней до этого Совет Безопасности ООН решил не продлевать истекающее эмбарго на поставки оружия Ирану, отклонив соответствующую резолюцию Штатов.

«Сегодня я поручаю госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции ООН в отношении Ирана», — заявил Трамп на пресс-конференции журналистам.

Но официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что решение о законности запроса США на самостоятельное наложение санкций на Иран будут принимать государства, состоящие в ООН.

Как США наложат санкции без согласия ООН?

По условиям иранской ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий или СВПД), заключенной в 2015 году между Ираном и США, Россией, Китаем, Великобританией и Германией, любой отдельный участник соглашения может восстановить все санкции в отношении Тегерана, если сочтет, что тот нарушает условия сделки.

Однако Соединенные Штаты вышли из СВПД еще в 2018 году, претендуя при этом на право голоса по вопросу иранских санкций.

«У иранцев не будет возможности получить российские средства противовоздушной обороны, танки из Китая и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке. Страны Персидского залива в восторге от этого. Израиль в восторге от этого. Это уменьшит их риски и сделает жизнь американцев более безопасной», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США обещают за месяц восстановить санкции против Тегерана. В частности, запрет на работы по обогащению урана и закупку оружия в течение 13 лет. В том случае, если Россия и Китай, как постоянные члены ООН, не согласятся с намерениями Вашингтона, то Штаты введут ограничения уже в отношении Москвы и Пекина.

«Когда мы видим, что какая-либо страна нарушает наши нынешние санкции, нынешние американские санкции, мы привлекаем к ответственности за это каждую страну. Мы сделаем то же самое и в отношении более широких санкций для стран Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Помпео.

В Совете безопасности ООН вряд ли согласятся принять решение американцев, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Во-первых, пока в Совбезе ООН присутствуют Россия и Китай, санкции против Ирана вряд ли удастся провести через Совбез. Их, конечно, можно поддержать большинством голосов членов ООН, но это совсем другой путь», — сказал Коровин в комментарии «Политике Сегодня».

Перспектива США вернуть иранские санкций выглядит не радужно: заведомо провальные намерения могут означать, что Трамп намеренно демонстрирует решительную риторику перед ноябрьскими президентскими выборами, и заявление о возвращении ограничений для Тегерана направлено в первую очередь на его потенциальных избирателей.

Понимая безнадежность ситуации перед лицом Совбеза, можно предположить, что это заявление, скорее, направлено на то, чтобы решить какие-то внутриполитические проблемы Трампа перед выборами. Продемонстрировать свою решимость, что он создает проблемы для России, Китая и Ирана, чем сам Трамп и хвастается. Показать воинственный настрой, понимая, что фактически эти санкции против Ирана, если речь идет о проведении через Совбез ООН, принять будет очень сложно или невозможно», — объяснил Коровин.

Миру на Ближнем Востоке угрожают сами США

В феврале замглавы МИД РФ Михаил Богданов весьма точно охарактеризовал американскую деятельность в Ближневосточном регионе: Штаты пытаются «половить рыбку в мутной воде». Как отметил дипломат, создается впечатление, будто некоторые представители американской политической элиты заинтересованы именно в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а не наоборот.

Ярко демонстрирует политику США в регионе «ликвидация» иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года, который внес значительный вклад в борьбу с терроризмом — в частности, участвовал в разгроме ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России). На фоне антииранской политики заявления Трампа о желании «покончить с войнами на Ближнем Востоке» выглядят, как минимум, странно.

Коровин уточняет, что ближневосточные террористические ячейки Штаты до определенного момента использовали в своих целях, пока не потеряли контроль над радикалами.

«Что касается мира на Ближнем Востоке, то главным возмутителем спокойствия там на сегодняшний день являются сами Соединенные Штаты Америки, которые еще до Трампа создали террористические сети — ДАИШ*, а до этого создали [запрещенную в РФ] Аль-Каиду, которую, как они считали, использовали в своих интересах, но потом она вышла из- под контроля, как и все остальное», — рассказал эксперт.

Политолог отметил, что США в регионе действуют не одни, а вместе с союзниками, на чьи агрессивные действия Белый дом смотрит «сквозь пальцы».

«Также одним из главных возмутителей спокойствия на Ближнем Востоке является союзник США — Израиль, который без всяких причин и поводов наносит удары, например, по территории Сирии, по сирийским военным. Ничего не объясняя, ничего не согласовывая, без всяких санкций и объявления войны. Вот куда надо обратить свой взор Трампу и призвать к ответу Иерусалим, который признали столицей Израиля, настроив против себя мусульманский мир. Вот их надо призывать к благоразумию, к стабилизации ситуации, к прекращению немотивированных ничем ударов по соседним территориям. Вот им нужно пригрозить санкциями», — говорит политолог.

Коровин уверен, что вопрос об ограничениях со стороны США для Израиля вряд ли будет даже рассматриваться. Здесь очевидно продолжение односторонней политики США — не взвешенной, волюнтаристской, однобокой. В этом вся суть американской гегемонии, заключил глава Центра геополитических экспертиз.

Отказ Совбеза ООН вводить оружейное эмбарго против Ирана по американской инициативе означает начало краха «империи» США, отмечал ранее политолог Владимир Карасев. Он предполагает, что Штаты продолжать давить на Иран даже в обход решения организации. К сожалению Вашингтона, эпоха однополярного мира закончилась, сменившись на многополярный порядок, констатировал аналитик.

*организация признана судом террористической и запрещена в России.