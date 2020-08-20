Северный флот России получит отряд самолетов-амфибий Бе-200

Самые современные российские самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир» будут прикрывать арктические рубежи нашей страны. Для их размещения планируется восстановить и модернизировать уникальный гидроаэродром – единственный в Заполярье – который расположен под Мурманском в поселке Сафоново.

Об этом в четверг, 20 августа, ссылаясь на источники в Минобороны сообщает газета «Известия».

Как отмечается, «летающие лодки» будут поставлены Северному флоту России в противолодочной и поисково-спасательной модификациях, они могут в любых погодных условиях взлетать как с моря, так и с суши.

Срок формирования отряда «Альтаиров» зависит от того, как скоро промышленность выполнит гособоронзаказ.

Предназначенный для их базирования аэродром в Сафоново был построен для морской авиации российского Северного флота еще в 1936 году, а на протяжении последних десятков лет на его территории был размещен Музей Военно-Воздушных сил Северного флота. Теперь же аэродром восстановят и модернизируют для приема новейших самолетов-амфибий.

Гидросамолет Бе-200 «Альтаир» является самым большим современным самолетом-амфибией, оснащенным реактивными двигателями Д-436ТД, которые позволяют ему летать со скоростью до 700 километров в час.

«Летающей лодкой» его называют из-за нижней части фюзеляжа, которая похожа на корпус корабля. При взлете с земли этому самолету нужна бетонная полоса длинной 1,8 километра, а при взлете с воды – акватория в 2,5 километра. При этом «Альтаир» способен совершать посадку на воду при высоте волн, достигающих 1,3 метра.

Министерство обороны РФ рассчитывает со временем создать отряды «летающих лодок» Бе-200 в разных флотах. Первые экземпляры самолета-амфибии производятся в поисково-спасательной модификации, которые при необходимости можно использовать для тушения природных пожаров. Этот самолет, на борту которого помещаются 45 человек, средства помощи пострадавшим и даже надувная лодка, может вести шестичасовое патрулирование в 200-мильной прибрежной зоне. При этом он оснащен специальной оптической наблюдательной станцией и тепловизионным каналом, которые позволяют ему работать даже в ночное время и в тумане.

О том, что самолеты амфибии Бе-200 со временем будут выпускаться и в противолодочной модификации в мае 2020 года рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, но пока «Альтаир» официально не был представлен в виде «охотника за субмаринами».

Как рассказал изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков, «летающие лодки» будут работать по всему арктическому побережью, в первую очередь контролируя район Баренцева моря и обеспечивая выход из мест базирования российских подводных ракетоносцев.