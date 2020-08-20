Новый АК-12 сможет стрелять дуплетом патронами НАТО

Российский концерн «Калашников» дал старт экспорту автомата АК-12 в страны ближнего зарубежья после успешного выполнения заказов Министерства обороны РФ на 2020 год, сообщил гендиректор Дмитрий Тарасов.

«На сегодняшний день наши обязательства в части поставки автоматов АК-12 в Минобороны России за 2020 год выполнены полностью. Наша основная производственная площадка в Ижевске – АО "Концерн "Калашников" — уже приступила к выполнению контрактных обязательств по ГОЗ 2021 года», — сказал он.

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил «Политике Сегодня», что АК-12 представляет собой абсолютно новую платформу, на основе которой будут производиться дальнейшие разработки. По словам специалиста, автомат имеет множество отличий от предшествующих версий.

«АК-12 — это улучшенная эргономика, дополнительные планки Пикатинни [крепления, позволяющие установить на автомат фонарик, лазерный прицел или другие дополнительные приспособления]. Автомат также удобней для использования под разную руку, он стал легче. Можно отметить дополнительно улучшенная кучность и надежность. В общем, все то, что всегда отличало оружие, произведенное компанией "Калашников"», — заявил Кнутов.

Одним из самых значимых отличий от прошлых версий является возможность стрелять так называемым «натовским патроном» калибра 5,56 миллиметра. Этот вид боеприпасов принят на вооружение странами НАТО в 1980-х годах. Всего в мире около 120 видов оружия стреляют именно этим патроном.

Модель с данной модификацией «под НАТО» получила маркировку АК-19 и именно ее компания отправила на экспорт, считает военный эксперт.

«Ствол делается другого калибра, есть возможность вести огонь патронами калибра 5,56. Большинство армий мира используют патрон этого калибра, поэтому АК-12 в этом плане станет отличным решением в плане экспорта в другие государства. Но и в нашей армии он также используется. У спецназа, конечно, свои разработки», — добавил специалист.

Еще одним отличием от прошлых моделей стала возможность поменять сторону, на которую отлетают стреляные гильзы при неполной разборке. Стрелок также может вести огонь «с отсечкой» в два выстрела. Это значит, что при одном нажатии на спусковой крючок АК-12 производит сразу два выстрела.

«Теперь предохранитель переключается на три положения: это одиночная стрельба, с отсечкой, либо чисто автоматная стрельба очередью. Это очень удобно», — подчеркнул Кнутов.

Найти аналог АК-12 на Западе довольно сложно, посетовал эксперт. Последние модификации знаменитой американской винтовки М-16 могут посоревноваться с продуктом компании «Калашников» в огневых характеристиках, однако заокеанские инженеры вряд ли смогут что-то противопоставить надежности российского автомата, уверен Кнутов.

«Автоматы "Калашникова" — это, прежде всего, надежность, долговечность и неприхотливость. По этим показателям наше оружие превосходит НАТОвское вооружение. У них есть перспективные модели, которые где-то даже и превосходят наши, но они созданы в тепличных условиях и почти не проходили проверку временем и боевыми действиями. С "Калашниковым" история совсем другая. В боевых условиях наше оружие остается непревзойденным», — заключил директор Музея войск ПВО.

Гендиректор концерна Дмитрий Тарасов не уточнил, в какие именно страны компания «Калашников» будет экспортировать АК-12. Инженеры «Калашникова» также приступили к созданию новейшего ручного пулемета. Его прототип презентуют в рамках форума «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке «Патриот» на аэродроме Кубинка.

В конце 2018 года АК-12 был принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и воздушно-десантных подразделений. Масса штурмовой винтовки составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Скорострельность оружия составляет 650 выстрелов в минуту.

Для штурмовой винтовки был разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также АК-12 имеет улучшенную эргономику по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Штурмовая винтовка является частью комплекта «российского солдата будущего» — «Ратник».