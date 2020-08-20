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16:38   20 Августа 2020
Общество

Возрождает жанр исторического кино: режиссер Копылов о "Шугалее-2"

Возрождает жанр исторического кино: режиссер Копылов о "Шугалее-2"

Фильм "Шугалей-2" - это начало эпохи возрождения российского исторического кино. Картина будет интересна всем россиянам, заявил сценарист и режиссер Игорь Копылов.

Вторая часть фильма "Шугалей" выйдет на экраны в сентябре этого года. Трейлер второй части фильма уже появился в Сети.

Как отметил Копылов, сам он трейлер пока не видел, так как находится в командировке.

"По первому фильму могу сказать, что это замечательно, когда возрождается новый жанр исторического кино не про каких-то персонажей, а про нас, про тех людей, которые живут в Ливии сейчас. Большие молодцы, что сняли вторую часть", — сказал Копылов.

Первая часть фильма "Шугалей" рассказывает о похищении российских граждан, социологов Фонда защиты национальных ценностей, работавших в Триполи по приглашению ливийской стороны. Более года россиян удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", не предъявив никаких обвинений. Попытки МИД РФ добиться освобождения россиян пока успехом не увенчались, передает Nation News.

Создатели обещают, что вторая часть фильма будет не менее захватывающей.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #копылов #Шугалей #шугалей-2

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