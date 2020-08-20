Автоэксперт Баканов: транспортный налог в России себя изжил

Отмена транспортного налога будет большим благом для российских автомобилистов, считает автомобильный журналист Петр Баканов. По его мнению, водители и без того платят достаточно денег в казну.

Эксперт напомнил об акцизе на топливо, который составляет немалую часть его стоимости, а также утилизационный сбор, выплачиваемый владельцами старых авто при том, что машину на переработку никто не забирает.

"В текущей ситуации отмена транспортного налога будет большим благом", — подчеркнул Баканов в беседе с телеканалом "360".

Журналист полагает, что транспортный налог на сегодня себя уже изжил, а методы, по которым он высчитывался, до сих пор вызывают много вопросов. По словам Баканова, мощность двигателя машины никак не влияет на затраты государства или дорожных служб. Разумнее было бы привязать налог к массе транспортного средства, потому как тяжелый автомобиль сильнее продавливает асфальт, считает специалист.

Депутат Госдумы РФ от фракции "Единая Россия" Андрей Барышев ранее внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога. В пояснительной записке он уточнил, что после отмены налога компенсировать затраты можно будет за счет акциза на топливо. На данный момент транспортный налог рассчитывается от мощности двигателя. Те, чьи автомобили оснащены более мощными моторами, платят по повышенной ставке.