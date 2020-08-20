Политолог и автоэксперт усомнились в реальной отмене транспортного налога

Законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года может быть показательной акцией перед выборами. Такую точку зрения «Политике Сегодня» высказал автоэксперт, главный редактор журнала «Движок» Илья Огордников.

«Надо внимательно смотреть, от каких лиц исходит инициатива, потому что у нас скоро выборы, и часто такие вещи продвигаются с популистскими целями. Такие законы часто вводятся специально перед различными политическими решениями. Поэтому тут тоже нужно сопоставлять с политической конъюнктурой», — сказал он.

Автор законопроекта - член комитета ГД по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») — предложил заменить налог на автомобиль акцизом на топливо. То есть автомобилист бы платил не за наличие машины, а за километры: чем больше автомобиль используется, тем больше составит плата за него. Выпадающие доходы бюджета будут возмещены за счет сбора акциза на топливо. Таким образом и государство ничего не теряет, и российские водители освободятся от тяжелого бремени налога, утверждает Барышев.

Ранее «Единая Россия» выступала с инициативой о льготной ипотеке для жителей Арктики, об увеличении доли оклада до 70% в зарплате бюджетников.

Политолог, политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с «Политикой Сегодня» предположила, что такая активная деятельность «ЕР» направлена на то, чтобы получить больше голосов на предстоящих выборах.

«До голосования остается все меньше и меньше времени. На этом фоне партия развивает активную деятельность, чтобы показать, что происходит какая-то работа. Такое частое выдвижение инициатив – попытка мобилизовать электорат, хотя это заранее не возымеет эффект. Ну и конечно, партия хочет улучшить себе рейтинг, который сейчас находится не очень высоко», — высказала свое мнение эксперт.

Ранее ПС обсудила законопроект с вице-председателем комитета по защите прав автомобилистов Александром Холодовым. Он согласился с идеей об отмене транспортного налога. При этом эксперт уверен, что его замена доходами от топлива не сильно отразится на ценах на бензин.