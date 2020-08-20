Онищенко разъяснил положительные стороны вакцинации

Человечество в вакцинопрофилактике очень далеко зашло, но теперь природа мстит. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«С 1965 года мы не делаем прививки от оспы, поскольку считалось, что это подготовка к химической войне. Однако это одно из самых старых заболеваний. Такой инфекцией можно считать и корь. Ранее от этого заболевания умирало огромное количество детей. В настоящее время мы практически полностью избавились от этой болезни. Это к тому, что дала вакцинация человечеству», — разъяснил Онищенко.

Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи, прошла государственную регистрацию в Минздраве. В ходе клинических испытаний вакцина доказала свою эффективность и безопасность. pic.twitter.com/PM87gHnGEM — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) August 11, 2020

Депутат, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», напомнил, что россияне скоро привьются от гриппа. Параллельно людям предложат сделать прививку против коронавируса.

«У нас есть три вакцины против разных видов гриппа. При этом две вакцины против новых штаммов гриппа. Президент поставил задачу, привить как минимум 70% населения. В первую очередь мы будем прививать детей и пожилых людей, а также врачей и учителей», — добавил Онищенко.

Вакцинация защитит россиян, продолжил депутат. Ежегодно от гриппа во всем мире умирают от 400 до 900 млн человек. В 2020 году РФ сосредоточится на вакцинации старшего поколения против пневмонии.

«Коронавирус довольно известный вирус, который описали еще в 1957 году. Порядка 32 типов данного вируса существует. На сегодняшний день описали семь переходов COVID на человеческую популяцию. И первый приход на человеческую популяцию был в 12 веке. Последние вспышки зафиксировали в 2002 году. Затем в 2012 году коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. И вот в 2019 году в Китае», — поделился Онищенко.

Депутат отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается практически во всех странах Южного полушария, где сейчас зима. По его мнению, это говорит о том, что инфекция может активизироваться и в РФ.