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Политолог объяснил цели "дам в белом" на протестах в Белоруссии

Политолог объяснил цели "дам в белом" на протестах в Белоруссии

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16:07   20 Августа 2020
Политика

Политолог объяснил цели "дам в белом" на протестах в Белоруссии

Политолог объяснил цели "дам в белом" на протестах в Белоруссии

Такие движения, как "женщины в белом", существуют только для свержения действующей власти и переизбрания новых лидеров. Об этом заявил политолог Александр Шатько, комментируя митинги в Белоруссии.

Акция "дамы в белом" уже проходила в Латинской Америке в нулевые. Тогда девушки облачились в светлые одежды и вышли на улицы, открыто выступая против жестокости правоохранителей. Подобное сейчас можно наблюдать и на территории Белоруссии. Однако забастовки жителей приведут только к краху экономики государства или даже развалу страны, а не к качественным улучшениям. Об этом заявил зампред республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько в беседе с журналистами "ПолитЭксперта".

Протестные акции в Белоруссии идут по украинскому сценарию, заметил также политолог. Во время противостояния Запада и России республика оказалась между двух огней. Соединенные Штаты и их союзники готовы с легкостью расколоть общество в угоду своим амбициям.

"Известно, кто это делает. Делают это ребята, которые сидят в Польше. И наш сайт на сегодняшний день заблокирован. Я против насилия. Я не хочу, чтобы убивали людей и с той, и с другой стороны. Но я и против такого решения вопроса, как пытаются сейчас решить", — заключил Шатько.

Митинги на территории Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Недовольные с результатами голосования вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #протесты #митинги

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