Путин назвал основные качества управленца

Президент РФ Владимир Путин также отметил, что основным смыслом работы на государственной службе является служение.

Лидер России Владимир Путин провел встречу с выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев. Глава государства отметил, что основной чертой любого госслужащего является умение слушать граждан.

"Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан", — отметил Путин.

Для будущих госсотрудников важно понимать, что они являются служителями граждан России.