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Путин назвал основные качества управленца

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15:34   20 Августа 2020
Общество

Путин назвал основные качества управленца

Путин назвал основные качества управленца

Президент РФ Владимир Путин также отметил, что основным смыслом работы на государственной службе является служение.

Лидер России Владимир Путин провел встречу с выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев. Глава государства отметил, что основной чертой любого госслужащего является умение слушать граждан.

"Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан", — отметил Путин.

Для будущих госсотрудников важно понимать, что они являются служителями граждан России.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #управленцы

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